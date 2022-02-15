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Проверяем качество твердого сыра в микроволновке: подделку увидите сразу

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Вторник 15 февраля 2022 12:12
Проверяем качество твердого сыра в микроволновке: подделку увидите сразу Фото: Как проверить качество сыра (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Качественный твердый сыр должен содержать исключительно молочный жир и никаких растительных заменителей, в частности, небезопасного для здоровья пальмового масла. Его часто добавляют, чтобы удешевить и распродать продукт.

Эксперты рассказали, как при помощи микроволновки и другими способами узнать, хороший это сыр или нет, пишет Nssz.

Проверяем сыр нагреванием

Под воздействием высокой температуры натуральный сыр слегка размягчается, обретает тягучесть, в то время как сырный продукт становится жидким и растекается по сторонам.

Из продукта с добавлением растительного масла это масло собственно и начнет вытекать после нагревания в микроволновке. Такой продукт уж точно поддельный.

Еще несколько способов проверки качества сыра

  1. Надавите пальцем. Если с сыра потечет жирная жидкость, то скорее всего, в нем содержатся растительные жиры.
  2. Цена имеет значение. Для производства 1 кг качественного сыра необходимо 11 литров молока. Поэтому его стоимость не может быть низкой. Дешевый сыр чаще всего напичкан чем угодно, в частности дешевым пальмовым маслом.
  3. Обратите внимание на название. Сегодня сыр с добавлением растительных жиров принято маркировать "сырный продукт", о чем многие не знают.
  4. Попробуйте сыр. Качественный продукт оставляет послевкусие не дольше, чем на 5-7 минут. Вкусовые ощущения после сырного продукта остаются во рту намного дольше. Вдобавок, продукт с пальмовым маслом сушит горло и вызывает усиленное чувство жажды
  5. Посмотрите, как ведет себя сыр при хранении. При правильной подготовке натуральный сыр может храниться достаточно долго - от 6 месяцев и больше. А подделка начнет быстро желтеть и горчить.

Что должно быть в составе сыра

Обязательными компонентами при изготовлении натурального сыра являются: молоко, сычужный фермент, закваска, соль, хлористый кальций (чтобы улучшить сворачиваемость молока). Эти компоненты с легкостью усваиваются и перевариваются.

Ранее мы писали, как правильно приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях.

А также эксперты рассказали, как проверить качество сливочного масла при помощи водки.

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