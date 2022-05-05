Моцарелла из двух ингредиентов: готовим домашний сыр всего за полчаса
Домашняя моцарелла порадует вас натуральным вкусом, процесс ее готовки очень увлекательный, несложный. Сыр состоит всего из двух ингредиентов, и конечно же это гораздо дешевле, чем магазинная моцарелла.
Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Молоко домашнее - 4 л (не пастеризованное)
- Уксус 9% - около 8 ст. л. (добавляем по 1 ст. л., может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Можно заменить на лимонный сок).
Пошаговое приготовление
Нагрейте молоко в большой кастрюле до очень теплого состояния, но ни в коем случае не перегрейте. Если опустить палец в молоко, то вы почувствуете, что оно очень теплое, но при этом можете держать палец в молоке и не обжечься.
Снимите молоко с огня и постоянно помешивая, добавляйте по 1 столовой ложке уксуса. Продолжайте добавлять по ложке, пока не отделится сыр и светло-желтая сыворотка. При этом не забывайте перемешивать, как бы собирая сыр в единый ком. Уксус можно заменить на лимонный сок.
Выжмите лишнюю сыворотку из моцареллы, постоянно ее обминая.
Тем временем прогрейте отделившуюся сыворотку до очень горячего состояния. Выложите ком сыра в горячую сыворотку и начните его растягивать. Моцарелла станет более однородной и очень эластичной.
Сформируйте нее один шар или маленькие шарики. Опустите моцареллу в ледяную воду, чтобы она стабилизировалась. Наш домашний сыр готов!
Раніше ми писали, як приготувати легендарний шоколадний торт "на раз, два, три".
Також повідомлялося, як вдома готувати печиво з передбаченнями.