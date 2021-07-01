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По Киеву ездит "жесткий" Запорожец, который своим видом удивил сеть

Новина українською →
Киев, Четверг 01 июля 2021 20:02
По Киеву ездит "жесткий" Запорожец, который своим видом удивил сеть Фото: Запорожец (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве сегодня ночью, 1 июля водитель Запорожца не справился с управлением и перевернулся на бок. При этом машина сильно пострадала, особенно крыша. Но днем авто уже видели на дороге в общем потоке машин.

Это видно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Если кто-то обеспокоен судьбой Запорожца - можете успокоиться. Ездит себе и дальше по дорогам общего пользования", - говорится в сообщении к видео.

Ранее также было опубликовано видео после аварии, на котором видно, как Запорожец лежит на крыше, и несколько мужчин его переворачивают, и ставят обратно на колеса.

Похоже, что у машины погнулся только кузов, потому что она на ходу, и может ехать сама.

Пользователи сети шокированы, что мужчина ездит на таком разбитом авто и шутят, что уже можно срезать крышу, чтобы был кабриолет.

  • Живучий;
  • Уже проще кабриолет сделать;
  • Вечное авто, не продашь, в ремонте не прихотливое;
  • Скоро кабриолет будет, только домой доедут;
  • Легче новый купить чем ремонтировать;
  • И в огне не горит, и в воде не тонет;
  • Это украинское качество;
  • В отличие от автора, он едет по правилам... Может на ремонт везет.

Напомним, украинцам показали необычный гибрид Porsche и "Запорожца".

Мы также писали о том, что в сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец".

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