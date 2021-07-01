По Киеву ездит "жесткий" Запорожец, который своим видом удивил сеть

В Киеве сегодня ночью, 1 июля водитель Запорожца не справился с управлением и перевернулся на бок. При этом машина сильно пострадала, особенно крыша. Но днем авто уже видели на дороге в общем потоке машин.

Это видно на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале .

"Если кто-то обеспокоен судьбой Запорожца - можете успокоиться. Ездит себе и дальше по дорогам общего пользования", - говорится в сообщении к видео.

Ранее также было опубликовано видео после аварии, на котором видно, как Запорожец лежит на крыше, и несколько мужчин его переворачивают, и ставят обратно на колеса.

Похоже, что у машины погнулся только кузов, потому что она на ходу, и может ехать сама.

Пользователи сети шокированы, что мужчина ездит на таком разбитом авто и шутят, что уже можно срезать крышу, чтобы был кабриолет.