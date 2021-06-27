Украинцам показали необычный гибрид Porsche и "Запорожца" (фото)

Неизвестный художник представил интересный автомобиль. Он объединил дизайны двух немного похожих автомобилей. Речь идет об украинском "Запорожце" и немецком Porsche.

Больше всего Porsche и "Запорожец" похожи тем, как у них расположен мотор – в задней части. Это достаточно непопулярное решение, ведь у большинства автомобилей силовой агрегат находится спереди.

Напомним, в сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец". Дизайнер Александр Шторм продемонстрировал свой взгляд на это авто. При этом его автомобиль мог бы заинтересовать серферов и сапбордистов, а также тех, кто любит компактные машины.

У дизайнера получился ретромобиль с багажником на крыше, на котором можно возить не только доски для серфа, но и саквояж.

Мы также писали о том, что в сети показали концепт новой и стильной ЗАЗ "Таврии" А-класса.