Украинцам показали необычный гибрид Porsche и "Запорожца" (фото)
Неизвестный художник представил интересный автомобиль. Он объединил дизайны двух немного похожих автомобилей. Речь идет об украинском "Запорожце" и немецком Porsche.
Рендер такого авто опубликован в Instagram "Zazmyzaz".
Больше всего Porsche и "Запорожец" похожи тем, как у них расположен мотор – в задней части. Это достаточно непопулярное решение, ведь у большинства автомобилей силовой агрегат находится спереди.
Также в данных машинах похожа система воздушного охлаждения двигателя.
В сети показали гибрид Porsche и "Запорожца" (фото: instagram.com/zazmyzaz)
Художник объединил дизайны двухдверных купе. На рендере большая часть кузова принадлежит немецкому автомобилю Porsche, а передняя часть взята с "Запорожца".
Получившийся гибрид выглядит интересно. Пользователи сети придумывают ему название.
Напомним, в сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец". Дизайнер Александр Шторм продемонстрировал свой взгляд на это авто. При этом его автомобиль мог бы заинтересовать серферов и сапбордистов, а также тех, кто любит компактные машины.
У дизайнера получился ретромобиль с багажником на крыше, на котором можно возить не только доски для серфа, но и саквояж.
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