Києвом їздить "жорсткий" Запорожець, який своїм виглядом здивував мережу
У Києві сьогодні вночі 1 липня водій Запорожця не впорався з керуванням і перекинувся на бік. При цьому машина сильно постраждала, особливо дах. Але днем авто вже бачили на дорозі в загальному потоці машин.
Це видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
"Якщо хтось стурбований долею Запорожця - можете заспокоїтися. Їздить собі і далі по дорогах загального користування", - йдеться в повідомленні до відео.
Раніше також було опубліковано відео після аварії, на якому видно, як Запорожець лежить на даху, і кілька чоловіків його перевертають, і ставлять назад на колеса.
Схоже, що у машини погнувся тільки кузов, тому що вона на ходу, і може їхати сама.
Користувачі мережі шоковані, що чоловік їздить на такому розбитому авто і жартують, що вже можна зрізати дах, щоб був кабріолет.
- Живучий;
- Вже простіше кабріолет зробити;
- Вічне авто, не продаси, в ремонті не примхливе;
- Скоро кабріолет буде, тільки додому доїдуть;
- Легше новий купити ніж ремонтувати;
- І в вогні не горить, і в воді не тоне;
- Це українська якість;
- На відміну від автора, він їде за правилами ... Може на ремонт везе.
Нагадаємо, українцям показали незвичайний гібрид Porsche і "Запорожця".
Ми також писали про те, що в мережі показали, як міг би виглядати сучасний "Запорожець".