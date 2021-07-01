Києвом їздить "жорсткий" Запорожець, який своїм виглядом здивував мережу

У Києві сьогодні вночі 1 липня водій Запорожця не впорався з керуванням і перекинувся на бік. При цьому машина сильно постраждала, особливо дах. Але днем авто вже бачили на дорозі в загальному потоці машин.

Це видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі .

"Якщо хтось стурбований долею Запорожця - можете заспокоїтися. Їздить собі і далі по дорогах загального користування", - йдеться в повідомленні до відео.

Раніше також було опубліковано відео після аварії, на якому видно, як Запорожець лежить на даху, і кілька чоловіків його перевертають, і ставлять назад на колеса.

Схоже, що у машини погнувся тільки кузов, тому що вона на ходу, і може їхати сама.

Користувачі мережі шоковані, що чоловік їздить на такому розбитому авто і жартують, що вже можна зрізати дах, щоб був кабріолет.