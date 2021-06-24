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В сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец"

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Четверг 24 июня 2021 08:37
В сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец" Коллаж РБК-Украина: в сети показали концепт современного "Запорожца"
Автор: Роман Мирончук

Известный дизайнер Александр Шторм показал, как мог бы выглядеть новый "Запорожец" в наше время. Данное авто могло бы заинтересовать серферов и сапбордистов, а также людей, которые любят компактные машины.

Об этом сообщает "Инфореактор".

У дизайнера получился ретромобиль с багажником на крыше, на котором можно возить доски для серфа или саквояж.

В сети показали, как мог бы выглядеть современный &quot;Запорожец&quot;

Концепт современного "Запорожца" (фото: inforeactor.ru)https://www.rbc.ua/rus/styler/tebe-takoe-ilon-mask-ukrainets-sozdal-elektricheskiy-1618256920.html

У "Запорожца" влитая радиаторная решетка и несколько непривычный бампер. Черная защита порогов убережет машину от царапин, вызванных песком. Также установлены современные фары.

В сети показали, как мог бы выглядеть современный &quot;Запорожец&quot;

Концепт современного "Запорожца" (фото: inforeactor.ru)

В концепте также имеются знакомые черты "Горбатого". Так называли "Запорожцы" из-за их закругленной задней части.

В сети показали, как мог бы выглядеть современный &quot;Запорожец&quot;

Концепт современного "Запорожца" (фото: inforeactor.ru)

Задние стоп-сигналы и оптика напоминают британские автомобили Bentley. По словам дизайнера, такой "Запорожец" мог бы стоить не очень дорого. В таком авто могут ехать до четырех человек.

В сети показали, как мог бы выглядеть современный &quot;Запорожец&quot;

Концепт современного "Запорожца" (фото: inforeactor.ru)

Дизайнер также планирует сделать OLD version, которая будет приближенная к эстетике прошлого. В этой версии зеркала заднего вида были бы из хрома, а ручки и радиаторная решетка - из советской классики.

Напомним, появился концепт новой и стильной ЗАЗ "Таврии" А-класса.

Мы также писали о том, что украинец создал электрический "Запорожец".

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