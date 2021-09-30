В киевском зоопарке отреагировали на трещины в стекле вольера: "может выдержать давление"

В Киеве в зоопарке в вольере с медведями треснуло стекло . Работники зоопарка заклеили трещины аппликацией. Оказалось, что стекла в вольерах многослойные, поэтому повреждение одного из слоев не несет никакой угрозы ни для животных, ни для посетителей или персонала.

Об этом рассказал заместитель генерального директора зоопарка Сергей Харьков в эфире Громадського радио .

По его словам, между слоями из стекла есть полимерные слои. Благодаря этому стекло получается таким бронированным. Если одно из стекол треснуло или разбилось, то другие все равно удерживают его прочность.

"Они не зависят друг от друга. Чисто визуально оно выглядит менее привлекательно, но за безопасность не стоит волноваться. Ведь это специальный триплекс (многослойное стекло, - ред.)", - отметил Харьков.

Он также добавил, что стекла в вольерах киевского зоопарка могут выдержать давление гориллы, медведя или тигра.