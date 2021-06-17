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В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки

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Украина, Четверг 17 июня 2021 17:38
В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки Фото: в Украине могут запретить использовать животных в цирках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут запретить использование животных в цирке и контактные зоопарки. Соответствующий законопроект №5406 получил заключение комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ предлагает полностью запретить с 1 января 2022 года использование животных в цирковых представлениях, незаконных зрелищных мероприятиях с привлечением животных, в том числе выставок животных, которые постоянно гастролируют. Под запрет также попадают:

  • контактные зоопарки;
  • передвижные зверинцы;
  • бои животных (собачьи, петушиные и т.д.);
  • натравливание животных друг на друга;
  • цирковые выступления с привлечением животных - стационарные цирки, передвижные, цирки на сцене, шапито.

"Законопроект не противоречит целям Соглашения об ассоциации и праву Европейского союза. В то же время представляется целесообразным учесть практику большинства государств-членов ЕС, предусмотрев запрет на использование в цирках именно диких животных или отдельных их видов", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году впервые в Украине Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях.

Напомним, в феврале 2020 года Рада приняла закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Однако в феврале 2021 года парламент отправил его на повторное второе чтение.

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