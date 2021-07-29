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В зоопарке под Полтавой пантера напала на мужчину, он в больнице

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Ковалевка, Четверг 29 июля 2021 19:20
В зоопарке под Полтавой пантера напала на мужчину, он в больнице Фото: под Полтавой пантера напала на ветеринара (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В зоопарке в селе Ковалевка, которое под Полтавой, пантера напала на ветеринара. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kolo.News.

Инцидент произошел около 12 часов дня. По словам очевидцев, пантера напала на ветеринара сзади и схватила за голову. В зоопарке пока это событие не комментируют.

"Сейчас мужчина в больнице, его оперируют. Пока о состоянии пострадавшего говорить рано", - сказали изданию в полиции Полтавской области.

По данным местного СМИ, по состоянию на сейчас мужчина пришел в себя в больнице. Пострадавший - 33-летний житель Полтавы.

"Услышали ужасный крик. Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Все работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову. Как-то таки людям удалось отбить мужчину у хищника", - рассказала одна из очевидцев происшествия.

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Полтава зоопарк нападение
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