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У Київському зоопарку відреагували на тріщини в склі вольєра: "може витримати тиск"

Автор: Роман Мирончук

У Києві в зоопарку у вольєрі з ведмедями тріснуло скло. Працівники зоопарку заклеїли тріщини аплікацією. Виявилося, що скло у вольєрах багатошарове, тому пошкодження одного з шарів не несе ніякої загрози ні для тварин, ні для відвідувачів або персоналу.

Про це розповів заступник генерального директора зоопарку Сергій Харьков в ефірі Громадського радіо.

За його словами, між шарами зі скла є полімерні шари. Завдяки цьому скло виходить таким броньованим. Якщо одне зі стекол тріснуло або розбилося, то інші все одно утримують його міцність.

"Вони не залежать один від одного. Чисто візуально воно виглядає менш привабливо, але за безпеку не варто хвилюватися. Адже це спеціальний триплекс (багатошарове скло, - ред.)", - зазначив Харьков .

Він також додав, що стекла у вольєрах київського зоопарку можуть витримати тиск горили, ведмедя або тигра.

Нагадаємо, у зоопарку під Полтавою пантера напала на чоловіка, після чого його госпіталізували. Інцидент стався вдень. Очевидці кажуть, що тварина напала на ветеринара ззаду і схопила за голову.

Ми також писали про те, що в Україні можуть заборонити використання тварин у цирку і контактних зоопарках.

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Київживотные