В киевском зоопарке треснувшее стекло в вольере с медведями заклеили аппликацией (фото)

В Киеве в зоопарке в вольере с медведями треснуло стекло. Работники зоопарка не придумали ничего лучше, чем заклеить трещины аппликацией, чтобы они не так сильно бросались в глаза.

На фотографиях видно, что стекло вольера с медведями укрыто трещинами, которые просто решили скрыть. Остается только надеяться, что стекло не будет трескаться дальше, и никто из посетителей зоопарка не пострадает из-за этого.

Напомним, в бердянском зверинце от смерти спасли маленького кенгуренка, мама которого погибла во время грозы. То, что малыш живет и растет - настоящее чудо, поскольку детеныш рождается крохотным и до полугода живет в маминой сумке.

Малыша кормят из соски каждые два часа специальной смесью. После этого его кладут в специальную сумку с подогревом, которая напоминает мамину сумку.

Мы также писали о том, что в Киеве на Позняках козы гуляли посреди улицы. Одна коза даже залезла на крышу припаркованного автомобиля. Через некоторое время она спрыгнула и пошла дальше.

Фото инцидента сделали очевидцы, которые находились рядом в этот момент. На какой улице видели коз не сообщается.