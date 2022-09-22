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У Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто: відео зі злочинцем

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 17:23
У Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто: відео зі злочинцем У Києві виявили крадія дзеркал з авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі помітили незвичайного крадія. Чоловік на милицях підходить до машин та зриває бічні дзеркала.

Відео опублікували у Telegram-каналі "dtp.kiev.ua".

Так, інцидент стався на столичному житловому масиві Березняки.

"У наш складний час кожен крутиться як може. Наприклад, на відео підприємливий молодик під прикриттям милиць спритно відкручує дзеркала з автомобілів і зникає", - йдеться в повідомлені.

У Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто: відео зі злочинцемУ Києві чоловік краде дзеркала з автомобілів (скрін)

На відео можна побачити, як чоловік на милицях повільно підходить до автомобіля, який припаркований на стоянці. Він опирається на авто та прикриваючись від вулиці тілом, відриває бічне дзеркало з боку водія. Після цього він його ховає під одягом та зникає.

Коли злодій активно тікав, то забув про свою "хвору" ногу. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження.

У коментарях користувачі пишуть, що такого чоловіка бачать вже не вперше.

  • Дуже схожий чоловік на милицях бігає на моїй вулиці кожного дня, але так швидко, що навіть я так не ходжу. Якість відео погана, не можу стверджувати, що це він. Але дуже схожий і район співпадає;
  • Від власника автомобіля як отримає, то точно буде ходити на милицях;
  • От і попався.

Раніше ми повідомляли, що у Львові пасажири маршрутки спіймали грабіжника, який виявився злодієм "зі стажем".

Також ми писали, що окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі.

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