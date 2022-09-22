У Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто: відео зі злочинцем

У Києві в Дніпровському районі помітили незвичайного крадія. Чоловік на милицях підходить до машин та зриває бічні дзеркала.

Так, інцидент стався на столичному житловому масиві Березняки.

"У наш складний час кожен крутиться як може. Наприклад, на відео підприємливий молодик під прикриттям милиць спритно відкручує дзеркала з автомобілів і зникає", - йдеться в повідомлені.

У Києві чоловік краде дзеркала з автомобілів (скрін)

На відео можна побачити, як чоловік на милицях повільно підходить до автомобіля, який припаркований на стоянці. Він опирається на авто та прикриваючись від вулиці тілом, відриває бічне дзеркало з боку водія. Після цього він його ховає під одягом та зникає.

Коли злодій активно тікав, то забув про свою "хвору" ногу. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження.

У коментарях користувачі пишуть, що такого чоловіка бачать вже не вперше.