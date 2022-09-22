В Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто: видео с преступником

В Киеве в Днепровском районе заметили необычного вора. Мужчина на костылях подходит к машинам и срывает боковые зеркала.

Так, инцидент произошел на столичном жилом массиве Березняки.

"В наше сложное время каждый крутится как может. Например, на видео предприимчивый молодой человек под прикрытием костылей ловко откручивает зеркала из автомобилей и исчезает", - говорится в сообщении.

В Киеве мужчина ворует зеркала из автомобилей (скрин)

На видео можно увидеть, как мужчина на костылях медленно подходит к припаркованному на стоянке автомобилю. Он опирается на авто и прикрываясь от улицы телом, отрывает боковое зеркало со стороны водителя. После этого он прячет его под одеждой и исчезает.

Когда вор активно убегал, то забыл о своей "больной" ноге. Воровство зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В комментариях пользователи пишут, что такого мужчину видят уже не в первый раз.