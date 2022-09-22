ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто: видео с преступником

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 17:23
В Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто: видео с преступником В Киеве обнаружили вора зеркал с авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе заметили необычного вора. Мужчина на костылях подходит к машинам и срывает боковые зеркала.

Видео опубликовали в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Так, инцидент произошел на столичном жилом массиве Березняки.

"В наше сложное время каждый крутится как может. Например, на видео предприимчивый молодой человек под прикрытием костылей ловко откручивает зеркала из автомобилей и исчезает", - говорится в сообщении.

В Киеве обнаружили необычного вора боковых зеркал с авто: видео с преступникомВ Киеве мужчина ворует зеркала из автомобилей (скрин)

На видео можно увидеть, как мужчина на костылях медленно подходит к припаркованному на стоянке автомобилю. Он опирается на авто и прикрываясь от улицы телом, отрывает боковое зеркало со стороны водителя. После этого он прячет его под одеждой и исчезает.

Когда вор активно убегал, то забыл о своей "больной" ноге. Воровство зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В комментариях пользователи пишут, что такого мужчину видят уже не в первый раз.

  • Очень похожий мужчина на костылях бегает по моей улице каждый день, но так быстро, что даже я так не хожу. Качество видео плохое, не могу утверждать, что это он. Но очень похож и район совпадает;
  • От владельца автомобиля как получит, то точно будет ходить на костылях;
  • Вот и попался.

Ранее мы сообщали, что во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя, который оказался вором "со стажем".

Также мы писали, что оккупанты разобрали и украли фонтан в Мариуполе.

Читайте РБК-Украина в Google News
авто вор Автомобили грабители
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя