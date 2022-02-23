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Во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя: оказался карманником "со стажем"

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Львов, Среда 23 февраля 2022 16:12
Во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя: оказался карманником "со стажем" Коллаж РБК-Украина: пассажиры львовской маршрутки задержали вора-рецидивиста
Автор: Владимир Костырин

Во Львове в маршрутке вор вытащил из кармана мужчины телефон и попытался скрыться, но злоумышленника схватили неравнодушные пассажиры, которые также вызвали правоохранителей.

Об этом 23 февраля передали в пресс-службе полиции Львовской области.

Как оказалось, задержанный карманник - 45-летний львовянин - уже ранее не единожды привлекался к уголовной ответственности.

Инцидент произошел вчера утром на улице Липинского. Пассажир, у которого воришка стянул телефон, обнаружил пропажу и вместе с другими людьми не дал тому выскочить из салона на улицу.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции.

У злоумышленника при задержании изъяли вещественные доказательства.

"Следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.186 (покушение на ограбление) Уголовного кодекса Украины", - рассказали правоохранители.

Теперь карманнику грозит до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя: оказался карманником &quot;со стажем&quot;

Во Львове задержали вора-рецидивиста, который орудовал в маршрутке (фото: lv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в маршрутке Киева пассажиры на горячем поймали хромого вора-карманника, который "работал" с подельником.

Напомним также, перед этим в Киеве пенсионерка жестко наказала вора, "немного" его побив.

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Львов полиция пассажир карманники
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