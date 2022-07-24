Оккупанты разобрали и украли фонтан в Мариуполе
Российские оккупанты выложили из Театрального сквера в Мариуполе фонтан вместе с форсунками для разбрызгивания воды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому быстро прогуливался (бегал) Президент Украины Владимир Зеленский окончательно украдено. Вместе с форсунками. Марzота русская", - написал он.
Также Андрющенко обнародовал видео рабочего фонтана до прихода российских войск в город.
Напомним, российские пропагандисты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину.
Кроме того, в Мариуполе оккупанты умышленно убили гражданского гранатой после замечания от него.