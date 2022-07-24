Фото: оккупанты разобрали и украли фонтан в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты выложили из Театрального сквера в Мариуполе фонтан вместе с форсунками для разбрызгивания воды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому быстро прогуливался (бегал) Президент Украины Владимир Зеленский окончательно украдено. Вместе с форсунками. Марzота русская", - написал он. Также Андрющенко обнародовал видео рабочего фонтана до прихода российских войск в город.