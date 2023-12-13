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У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Київ, Середа 13 грудня 2023 13:36
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У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото) Черги за SIM-картами інших операторів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили масштабну хакерську атаку. Через це у всіх абонентів оператора зник мобільний інтернет і зв'язок. У компанії намагаються як можна швидше виправити ситуацію, проте на це потрібен час. Тож для того, щоб бути на зв'язку, українці купують SIM-карти інших мобільних операторів, стоячи в довгих чергах.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує кадри черг у магазини інших операторів у Києві та розповідає, скільки коштують SIM-карти під час збою.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: офіційні сайти Lifecell i Vodafone, Telegram-канали "Київ INFO", "Реальний Київ", "Київ 24", сайт OLX.

Черги в магазини мобільних операторів

Поки в "Київстарі" триває масштабний збій, абоненти переходять на SIM-карти інших мобільних операторів. Водночас із підвищенням попитом у магазини з технікою почали утворюватися черги.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Черги в магазини техніки на станціях "Дружби народів" і "Героїв Дніпра" (фото: t.me/kyivtv)

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар" і немає доступу до інтернету.

Ба більше - почали фіксувати проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів. Повідомляли також і про те, що в кількох містах не працює система сповіщення про повітряну тривогу.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Черги за "сімками" інших мобільних операторів (фото: t.me/kievreal)

Під вечір 12 грудня "Київстар" зміг частково відновити роботу фіксованого зв'язку. Про те, коли вдасться відновити роботу повністю, наразі не відомо.

Додамо, що раніше в СБУ повідомили, що сьогодні можуть відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Черги за "сімками" інших мобільних операторів (фото: t.me/Київ ІНФО)

Скільки коштують SIM-карти Vodafone та Lifecell

З підвищенням попиту на певний вид товарів його завжди можна знайти на різних сайтах купівлі-продажу. На одному з найпопулярніших в України додалося чимало пропозицій про SIM-карти.

Ціни на них можуть бути як до 100 гривень, так і досягати 500. Попри те, що на офіційному сайті операторів вартість значно нижча.

Ось, наприклад, продають пакет Lifecell за 500 гривень за умови, що до 9 січня рахунок не потрібно поповнювати.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Скриншот

А на офіційному сайті мобільного оператора ціна становить 120 гривень.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Скриншот

На сайті Lifecell можна придбати два види SIM-карт за 50 та 150 гривень. Водночас кореспондент РБК-Україна повідомляє, що в невеликих кіосках можна придбати звичайні SIM-карти за 50, 90 та 120 гривень.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Скриншот

Vodafone потенційним абонентам пропонує різні "сімки" вартістю від 50 до 250 гривень.

У Києві вишиковуються черги за SIM-картами інших операторів: які зараз ціни (фото)

Скриншот

Раніше ми розповідали, як залишатися на зв'язку, коли не працює інтернет і мобільний зв'язок.

Читайте також, як забрати посилку з поштомата, якщо у вас немає інтернету.

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