Атака на "Київстар". Що каже СБУ про причетність російських хакерів

Російські хакери із так званої групи "Солнцепек" взяли на себе відповідальність за кібератаку на одного з найбільших українських операторів мобільного звʼязку "Київстар". Ці злочинці мають зв'язок із ГРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Telegram-канал "Солнцепек".

Що кажуть в СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України повідомили, що через атаку цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

У відомстві зазначають, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

"СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - йдеться в повідомленні.

Заява російських хакерів

Зазначимо, що сьогодні в мережі з'явилася заява російських хакерів із так званої групи "Солнцепек", вони взяли на себе повну відповідальність за атаку на "Київстар".

Вони стверджують, що буцімто було знищено 10 тисяч комп'ютерів, понад чотири тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання.

"Ми атакували "Київстар", тому що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ, а також державні органи й силові структури України", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Фото: відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери (t.me/solntsepekZ)

Зауважимо, що кібератака на "Київстар" не вплинула на зв'язок українських бійців на фронті.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо вчора в ефірі телемарафону сказав, що бійці на лінії фронту використовують дещо інший зв'язок, у зв'язку з чим масштабний збій у мобільного оператора "Київстар" не став перешкодою для них.

Своєю чергою в "Київстар" спростували заяви хакерів про знищення тисяч компʼютерів та викрадення даних.

"Київстар" з усією відповідальністю заявляє, що персональні дані абонентів у безпеці. Інформація ворожих Telegram-каналів про нібито знищення "комп'ютерів і серверів" "Київстар" - також не відповідає дійсності", - повідомила речниця оператора Ірина Леліченко.

Збій у "Київстар" через кібератаку

Нагадаємо, що вчора стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атаковано хакерами, зокрема відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.

Крім того, виникли проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Лише під вечір вчора в "Київстарі" змогли частково відновити роботу фіксованого зв’язку. Але коли саме вдасться відновити роботу повність достеменно не відомо.

Хоча в СБУ вже повідомили, що сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

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