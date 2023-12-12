Українцям розповіли, як можна забрати посилку з поштомата без інтернету: інструкція
В Україні мобільний оператор "Київстар" потрапив під потужну хакерську атаку, через це стався збій у роботі і користувачі залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook "Нової пошти".
Як забрати посилку
У компанії повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій:
- там де є інтернет у додатку знайдіть потрібну експрес-накладну
- сплатіть вартість
- залишіть її відкритою (не закривайте додаток)
- підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth
- відкрийте на телефоні додаток з накладною
Далі все, як завжди - відкрийте комірку та тисніть "Підтвердити отримання".
Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата - скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.
Як відправити
Відправити посилку через поштомат можна дуже легко.
Перш ніж відправити посилку, виконайте наступні дії:
- відкрийте додаток та створіть посилку
- далі знайдіть номер свого поштомата
- введіть адресу одержувача
- вкажіть інформацію про посилку
- натисніть "Розрахувати вартість"
- створіть електронну накладну (ЕН)
- в кінці сплатіть за доставку
Щоб відправити посилку через поштомат, виберіть коробку потрібного розміру. Важливо щоб вона перевищувала розміри: 60/40/30. Вага - не більше 30 кг.
Раніше ми повідомляли, як полагодити інтернет та зв'язок на своєму телефоні.
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