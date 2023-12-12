ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям розповіли, як можна забрати посилку з поштомата без інтернету: інструкція

Вівторок 12 грудня 2023 13:50
UA EN RU
Українцям розповіли, як можна забрати посилку з поштомата без інтернету: інструкція Як забрати посилку з поштомата без інтернету (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні мобільний оператор "Київстар" потрапив під потужну хакерську атаку, через це стався збій у роботі і користувачі залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook "Нової пошти".

Як забрати посилку

У компанії повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій:

  • там де є інтернет у додатку знайдіть потрібну експрес-накладну
  • сплатіть вартість
  • залишіть її відкритою (не закривайте додаток)
  • підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth
  • відкрийте на телефоні додаток з накладною

Далі все, як завжди - відкрийте комірку та тисніть "Підтвердити отримання".

Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата - скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.

Як відправити

Відправити посилку через поштомат можна дуже легко.

Перш ніж відправити посилку, виконайте наступні дії:

  • відкрийте додаток та створіть посилку
  • далі знайдіть номер свого поштомата
  • введіть адресу одержувача
  • вкажіть інформацію про посилку
  • натисніть "Розрахувати вартість"
  • створіть електронну накладну (ЕН)
  • в кінці сплатіть за доставку

Щоб відправити посилку через поштомат, виберіть коробку потрібного розміру. Важливо щоб вона перевищувала розміри: 60/40/30. Вага - не більше 30 кг.

Раніше ми повідомляли, як полагодити інтернет та зв'язок на своєму телефоні.

Також "Нова пошта" попереджувала про шахраїв, які поширюють фейковий розіграш.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта