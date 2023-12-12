Українцям розповіли, як можна забрати посилку з поштомата без інтернету: інструкція

В Україні мобільний оператор "Київстар" потрапив під потужну хакерську атаку , через це стався збій у роботі і користувачі залишилися без інтернету. "Нова пошта" розповіла, як можна забрати посилку без доступу до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook "Нової пошти".

Як забрати посилку

У компанії повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв'язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій:

там де є інтернет у додатку знайдіть потрібну експрес-накладну

сплатіть вартість

залишіть її відкритою (не закривайте додаток)

підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth

відкрийте на телефоні додаток з накладною

Далі все, як завжди - відкрийте комірку та тисніть "Підтвердити отримання".

Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата - скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв'язку.

Як відправити

Відправити посилку через поштомат можна дуже легко.

Перш ніж відправити посилку, виконайте наступні дії:

відкрийте додаток та створіть посилку

далі знайдіть номер свого поштомата

введіть адресу одержувача

вкажіть інформацію про посилку

натисніть "Розрахувати вартість"

створіть електронну накладну (ЕН)

в кінці сплатіть за доставку

Щоб відправити посилку через поштомат, виберіть коробку потрібного розміру. Важливо щоб вона перевищувала розміри: 60/40/30. Вага - не більше 30 кг.