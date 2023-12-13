В Киеве выстраиваются очереди за SIM-картами других операторов: какие сейчас цены (фото)

12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили масштабную хакерскую атаку. Поэтому у всех абонентов оператора исчез мобильный интернет и связь. В компании пытаются как можно скорее исправить ситуацию, однако на это нужно время. Поэтому для того, чтобы быть на связи, украинцы покупают SIM-карты других мобильных операторов, стоя в длинных очередях.

РБК-Украина (проект Styler) публикует кадры очередей в магазины других операторов в Киеве и рассказывает, сколько стоят SIM-карты во время сбоя.

Очереди в магазины мобильных операторов

Пока в "Киевстаре" идет масштабный сбой, абоненты переходят на SIM-карты других мобильных операторов. В то же время с повышением спроса в магазины с техникой начали образовываться очереди.

Очереди в магазины техники на станциях "Дружбы народов" и "Героев Днепра" (фото: t.me/kyivtv)

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар" и нет доступа к интернету.

Более того, начали фиксировать проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов. Сообщалось также и о том, что в нескольких городах не работает система оповещения о воздушной тревоге.

Очереди за "симками" других мобильных операторов (фото: t.me/kievreal)

К вечеру 12 декабря "Киевстар" смог частично возобновить работу фиксированной связи. О том, когда удастся возобновить работу полностью, пока неизвестно.

Ранее в СБУ сообщили, что сегодня могут восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Очереди за "семерками" других мобильных операторов (фото: t.me/Киев ИНФО)

Сколько стоят SIM-карты Vodafone и Lifecell

С повышением спроса на определенный вид товаров его всегда можно найти на разных сайтах купли-продажи. На одном из самых популярных в Украине прибавилось немало предложений о SIM-картах.

Цены на них могут быть как до 100 гривен, так и достигать 500. Несмотря на то, что на официальном сайте операторов, стоимость значительно ниже.

Вот, например, продают пакет Lifecell за 500 гривен, при условии, что до 9 января счет не нужно пополнять.

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А на официальном сайте мобильного оператора цена составляет 120 гривен.

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На сайте Lifecell можно купить два вида SIM-карт за 50 и 150 гривен. В то же время корреспондент РБК-Украина сообщает о том, что в небольших киосках можно купить обычные SIM-карты за 50, 90 и 120 гривен.

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Vodafone потенциальным абонентам предлагает разные "семерки" стоимостью от 50 до 250 гривен.

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