Як зміниться Київ у 2023 році: 5 найцікавіших столичних проєктів

Попри активну фазу війни, Київ продовжує розвиватись та ставати ще більш комфортним містом. Так на 2023 рік заплановано ряд урбаністичних проєктів для покращення інфраструктури та столичного життя.

Про найцікавіші проєкти, які мають реалізувати протягом 2023 року у столиці, розповідаємо у матеріалі нижче.

Озеленять фасади будинків

Київ озеленюватимуть вʼюнким виноградом Вічі. Паростки уже висадили в межах ініціативи "Місто живих стін" у Дарницькому, Деснянському, Печерському, Солом’янському і Шевченківському районах. Зелені фасади хочуть створювати по всьому Києву.

Такий виноград за рік здатний виростати до 3 метрів у висоту. Тому всього за кілька сезонів зможе обплести високі будівлі Києва. Спеціалісти наголошують, що ця рослина покращуватиме стан повітря у столиці, а ще - активно вбиратиме пил.

Також у різних районах міста мають створити мавританські газони й декоративні луки. На них ростимуть багаторічні трави газонного типу та дикі лугові і польові квіти.

Такі декоративні луки хочуть висадити вздовж автомобільних доріг і розподільних смуг. Попередньо їх має бути 64.

Висадять лавандове поле на Троєщині

У парку на Троєщині планують висадити 2,5 тисячі кущів лаванди. Згідно з проєктом "Київзеленбуду", кожен район столиці матиме свою домінантну рослину. Так на Львівській площі хочуть висадити гліцинії, на Русанівській набережній - гортензії, а в парку Партизанської слави - деревовидні кущі церцисів.

Раніше з таким моноформатом уже експериментували - висадили гортензії у сквері між Софійською й Михайлівською площею.

Оновлять трамваї та вагони метро

За гроші закордонних інвесторів 2023-му столиця має закупити громадський транспорт. У Києві з'явиться дев’ять низькопідлогових трамваїв. У межах цього проєкту торік місто придбало уже 11 таких транспортних засобів.

Також столиця закупить тролейбуси й 50 нових вагонів метро.

Облаштують паркувальні кишені

У столиці протягом 2023 року має з'явитись майже 2300 нових паркомісць. Їх планують облаштувати у вигляді "кишень", аби не забирати місця у проїжджих частини. Але при цьому зменшуватимуть площу тротуарів, газонів і велодоріжок.

Також у Києві має запрацювати єдина автоматична система моніторингу для визначення рівня заповнення паркомісць. Вона ще фіксуватиме порушення правил паркування чи несплату за використання стоянки.

Створять нові кільцеві розв'язки

У генплані розвитку міста заклали проєкти для облаштування кільцевих розв’язок малого радіуса. Вони мають підвищити безпеку на дорогах і збільшити пропускну спроможність. Торік облаштували 10 таких розв’язок.