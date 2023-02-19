В Киеве показали концепцию нового сквера возле метро "Героев Днепра": фото и особенности

В Киеве на Оболони планируют обустроить сквер, который будет расположен возле станции метро "Героев Днепра". Сейчас разработана концепция проекта, и представлена на обсуждение общественности.

Как может выглядеть новый сквер в столице, и какие особенности - читайте и смотрите в материале ниже.

Речь идет о зеленой зоне вблизи метро "Героев Днепра", участок которого официально не был сквером, а теперь статус решили узаконить после обращения местных жителей.

Как рассказала депутат Киевсовета Мирослава Смирнова в своем Facebook, Департамент земельных ресурсов дал согласие на проект, а также она получила одобрение экологической комиссии.

Какой концепт сквера

Предусмотрено создание зеленой зоны, высадка деревьев, установка видеонаблюдения, автоматический полив, пандусы для маломобильных жителей, подсветка деревьев и освещение территории.

В Киевсовете представили концепцию сквера возле метро "Героев Днепра" (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)

"Здесь должно быть комфортно и безопасно", - отмечает она.

Смирнова обращает внимание, что это не проект, а только концепция, и пока никакого финансирования не предусмотрено.

Так может выглядеть новый сквер возле станции метро "Героев Днепра" в Киеве (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Разрабатывали концепцию совместно с коммунальным объединением "Зеленстрой". В течение двух недель продолжится обсуждение с жителями Оболонского района относительно идеи по скверу, и после согласования будут предприняты дальнейшие действия о его обустройстве.

Концепт проекта нового сквера около метро "Героев Днепра" в Киеве (фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava)