У Києві чоловік вивіз з двора палаючу автівку, щоб врятувати сусідські: відео

На кадрах видно місце для паркування у дворі. Трохи далі стоїть білий бус, в якого горить дах. Очевидно, що якщо автівка вибухне, постраждають і сусідні машини, і люди.

Тому киянин сів за кермо автомобіля та відвіз його подалі, аби уникнути біди.

"Наших людей точно не перемогти. Сів у машину, що горить, і поїхав", - коментує автор відео.

Масована атака на Київ

Удар по Україні розпочався з нальоту БПЛА типу "шахед". У Генштабі ЗСУ повідомили, що було збито 18 із 22 дронів. Після цього тієї самої ночі російські окупанти застосували ракети та авіацію для ударів по Україні.

За словами речника Командування Повітряних Сил Юрія Ігната, ворог застосував фактично все, крім "Калібрів".

"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Таким чином Росія, імовірно, запустила по Україні ракети Х-22, крилаті ракети Х-101 і Х-555 з Ту-95, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К.