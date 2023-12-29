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У Києві чоловік вивіз з двора палаючу автівку, щоб врятувати сусідські: відео

Чоловік вивіз палаючу машину з двора (ілюстративне фото: dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні уночі 29 грудня. Сили ППО збили над Києвом 30 повітряних цілей. У різних районах столиці уламки падали просто на дороги, майданчики та стоянки з авто. Так, в одному дворі Києва чоловік сів за кермо машини, що палає, аби не допустити вибуху поруч з іншими авто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в соціальних мережах.

На кадрах видно місце для паркування у дворі. Трохи далі стоїть білий бус, в якого горить дах. Очевидно, що якщо автівка вибухне, постраждають і сусідні машини, і люди.

Тому киянин сів за кермо автомобіля та відвіз його подалі, аби уникнути біди. 

"Наших людей точно не перемогти. Сів у машину, що горить, і поїхав", - коментує автор відео.

 

 

Масована атака на Київ

Удар по Україні розпочався з нальоту БПЛА типу "шахед". У Генштабі ЗСУ повідомили, що було збито 18 із 22 дронів. Після цього тієї самої ночі російські окупанти застосували ракети та авіацію для ударів по Україні.

За словами речника Командування Повітряних Сил Юрія Ігната, ворог застосував фактично все, крім "Калібрів".

"Ворог завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", - розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Таким чином Росія, імовірно, запустила по Україні ракети Х-22, крилаті ракети Х-101 і Х-555 з Ту-95, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К.

 

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Київракетна атака