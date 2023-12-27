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"Почався жах, обстріли": провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні

Середа 27 грудня 2023 09:54
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"Почався жах, обстріли": провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в Херсоні Очевидці розповіли про обстріл вокзалу у Херсоні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні. В момент атаки на вокзалі перебували близько 140 людей. Пасажирів, які мали їхати потягом з Херсона до Києва, евакуювали до Миколаєва. З Миколаєва іншим евакуаційним потягом вони таки прибули до Києва та розповіли про пережите.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Сніданку з 1+1".

Що розповіла провідниця

У чотирьох вагонах їхали пасажири, яких евакуювали з Херсона. На пероні вокзалу чергували надзвичайники та медики

Провідниця потягу Херсон-Київ Жанна розповіла, що була у вагоні, коли почався обстріл. Після цього їй начальник потягу подзвонив і сказав йти до укриття.

"Перший вибух ми почули, коли зайшли до вокзалу. "Прилетіло" десь за вагонами. Потім всі швидко пішли до укриття. І тільки ми зайшли, почався жах, обстріли. Всі люди сиділи і тихенько чекали. Посипалось навіть все у підвалі. Але всі це пережили", - розповіла вона.

До того ж всі вагони потяга, у якому провідниця мала їхати з пасажирами до Києва, зруйновані.

"Навіть не знаю, чи підлягають вони ремонту", - зазначила вона.

&quot;Почався жах, обстріли&quot;: провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в ХерсоніПровідниця Жанна (скриншот)

Деталі від пасажира

Олександр розповів, що вибухи почалися, як тільки він зайшов до вокзалу. Тоді йому військові сказали швидко йти до укриття.

"Потім зникло світло, ми сиділи з ліхтариками і чекали. Через певний час сказали, що будемо їхати автобусами на Миколаїв. У Миколаєві на вокзалі вже були готові вагони. На ранок нам принесли сніданок - кутю та пюре, салат, м’ясо. Дуже приємно, що піклувалися волонтери", - сказав він.

&quot;Почався жах, обстріли&quot;: провідниця розповіла про момент удару РФ по вокзалу в ХерсоніПасажир Олександр (скриншот)

Що відомо про обстріл

Російські окупанти сьогодні, 26 грудня, вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг. На місці атаки було багато мирних мешканців.

Внаслідок обстрілу вокзалу загинув лейтенант поліції з Кіровоградської області. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей.

Також поранення отримали ще два поліцейських, їх госпіталізували. Постраждали і двоє мирних жителів.

Раніше ми повідомляли, Росія за добу понад 160 разів атакувала Херсонську область.

Також читайте, що Одесу та область атакували "шахеди". Відомо, що є жертви та постраждалі.

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Херсон потяг