ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Києвом збили понад 30 повітряних цілей, - КМВА

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 10:11
UA EN RU
Над Києвом збили понад 30 повітряних цілей, - КМВА Фото: у Києві збили 30 цілей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару

За даними КМВА, загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18 постраждалих. Пораненим надається медична допомога.

Була пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, яка вже відновила роботу.

В Подільському районі:

  • - загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

У Святошинському р-ні:

  • - зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
  • - загоряння трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.

У Шевченківському р-ні:

- загоряння в недобудованому бізнес-центрі;

  • - пошкодження житлового будинку;
  • - загоряння на території гаражів (ліквідовано);
  • - пожежа на території складських приміщень;
  • - на території нежитловій забудові.

У Дарницькому р-ні:

  • - пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
  • - одного приватного будинку.

Без пожеж.

Удар по Україні

Нагадаємо, російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракети
NEWS
Пологовий будинок, житлові будинки, ТЦ. Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
Пологовий будинок, житлові будинки, ТЦ. Україна під масованим ударом: що відомо на цю мить
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році