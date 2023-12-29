Над Києвом збили понад 30 повітряних цілей, - КМВА
Під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.
"Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.
"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.
Наслідки удару
За даними КМВА, загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18 постраждалих. Пораненим надається медична допомога.
Була пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, яка вже відновила роботу.
В Подільському районі:
- - загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.
У Святошинському р-ні:
- - зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;
- - загоряння трьох автомобілів.
Обидві пожежі ліквідовано.
У Шевченківському р-ні:
- загоряння в недобудованому бізнес-центрі;
- - пошкодження житлового будинку;
- - загоряння на території гаражів (ліквідовано);
- - пожежа на території складських приміщень;
- - на території нежитловій забудові.
У Дарницькому р-ні:
- - пошкодження житлового багатоповерхового будинку;
- - одного приватного будинку.
Без пожеж.
Удар по Україні
Нагадаємо, російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації
Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.
У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.
Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.