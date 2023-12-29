Над Києвом збили понад 30 повітряних цілей, - КМВА

Під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА .

"Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

Наслідки удару

За даними КМВА, загалом, на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18 постраждалих. Пораненим надається медична допомога.

Була пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська, яка вже відновила роботу.

В Подільському районі:

- загоряння складу на площі орієнтовно 3000 м2. Працює ДСНС.

У Святошинському р-ні:

- зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку;

- загоряння трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.

У Шевченківському р-ні:

- загоряння в недобудованому бізнес-центрі;

- пошкодження житлового будинку;

- загоряння на території гаражів (ліквідовано);

- пожежа на території складських приміщень;

- на території нежитловій забудові.

У Дарницькому р-ні:

- пошкодження житлового багатоповерхового будинку;

- одного приватного будинку.

Без пожеж.

Удар по Україні

Нагадаємо, російські війська зранку 29 грудня нанесли масований ракетний удар по Україні зі стратегічної авіації

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

У Києві після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про інтенсивну роботу ППО.

Про те, що відомо про наслідки удару, читайте в матеріалі РБК-Україна.