В Киеве мужчина вывез со двора горящий автомобиль, чтобы спасти соседские: видео

На кадрах видно парковочное место во дворе. Чуть дальше стоит белый бус, у которого горит крыша. Очевидно, что если автомобиль взорвется, пострадают и соседние машины, и люди.

Поэтому киевлянин сел за руль автомобиля и отвез его подальше во избежание беды.

"Наших людей точно не победить. Сел в горящую машину и поехал", - комментирует автор видео.

Массированная атака на Киев

Удар по Украине начался с налета БПЛА типа "шахед". В Генштабе ВСУ сообщили, что сбили 18 из 22 дронов. После этого в ту же ночь российские оккупанты применили ракеты и авиацию для ударов по Украине.

По словам спикера Командования Воздушных Сил Юрия Игната, враг применил фактически все, кроме "Калибров".

"Враг нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение "шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", - рассказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Таким образом, Россия, вероятно, запустила по Украине ракеты Х-22, крылатые ракеты Х-101 и Х-555 с Ту-95, аэробалистические ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.