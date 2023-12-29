"Символізм зашкалює". Фото військового в метро Києва підірвало мережу та стало символом року

В Києві сфотографували військового на ескалаторі у метро і світлина одразу стала популярною в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фотографа Кудренко Богдана, який зробив знімок в Instagram.

Фото військового у метро

На світлині зображений військовий у формі, який підіймається пішки на ескалаторі вгору, а інші люди чекають на ескалатор, який підніме їх. Фото вже охрестили "символом року", але кожний бачить в ньому свій сенс.

Фото військового в метро стало символом року (фото: instagram.com/kudrenkobogdan)

Що думають українці з приводу світлини

В коментарях люди написали, що це дуже сильний кадр, в якому є символізм.