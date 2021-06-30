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В Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль такси (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве змея (маисовый полоз) сбежала из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слезла по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, она проползла по улице большое расстояние и залезла в автомобиль такси "Bolt". Она оказалась в щели между бензобаком и днищем машины.

Об этом рассказала команда спасения животных Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел еще 26 июня в столичном районе Виноградарь. Путь змеи ее хозяевам удалось отследить с помощью камер наблюдения.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Чтобы достать змею из машины, спасателям пришлось разбирать машину, а именно снимать бензобак. После того как его сняли, змею успешно достали и отдали обратно хозяевам.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Интересно, что жители Киева пообещали, что постараются лучше следить за рептилией, чтобы она больше не сбежала из дома.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Пользователи сети с ужасом прокомментировали данный инцидент.

  • Серьезно?! Змея удрала от хозяев... Ой, не теряйте больше змей. Смешно, если бы не было так грустно;
  • А если бы милое животное забралось кому-то в квартиру? Сколько было бы радости у жильцов;
  • Водитель авто был очень рад снятию бака, наверное;
  • Идешь по улице, а тут бац по дороге змея ползет, инфаркте можно получить;
  • Что такого происходит в жизни людей, что они решают завести дома змей?
  • Я вами искренне восхищаюсь. Умеете все разобрать, везде можете пролезть. Реальные супер-спасатели.

Напомним, в Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью.

Мы также писали о том, что в Полтаве змея укусила ребенка на улице.

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Киевзмея