В Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль такси (фото)

Инцидент произошел еще 26 июня в столичном районе Виноградарь. Путь змеи ее хозяевам удалось отследить с помощью камер наблюдения.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Чтобы достать змею из машины, спасателям пришлось разбирать машину, а именно снимать бензобак. После того как его сняли, змею успешно достали и отдали обратно хозяевам.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Интересно, что жители Киева пообещали, что постараются лучше следить за рептилией, чтобы она больше не сбежала из дома.

В Киеве змея сбежала из дома и залезла в такси (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Пользователи сети с ужасом прокомментировали данный инцидент.