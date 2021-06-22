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В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото)

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Харьков, Вторник 22 июня 2021 11:36
В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото) Коллаж РБК-Украина: в Харькове питон заполз в квартиру
Автор: Владимир Костырин

В Харькове змея заползла в квартиру в жилом доме, и напугала женщину. Хозяйка обратилась к правоохранителям, чтобы те избавили ее от незваного "гостя", который оказался сетчатым питоном.

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на вызов инспекторы нашли змею в квартире под кроватью. Как питон попал в дом и заполз к женщине в жилье, остается неизвестным.

Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко поймали пресмыкающееся и отвезли к ветеринару.

"Питон был абсолютно здоровым. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк для ухода специалистами", - говорится в сообщении.

Правоохранители не уточнили, в какой районе города произошел этот нетипичный случай.

В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото)В Харькове женщина нашла питона в квартире под кроватью (фото)

В Харькове питон заполз в квартиру (фото: facebook.com/kharkivpolice)

Напомним, не так давно в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, и потом пробирались в подъезд и даже в квартиры.

Ранее мы рассказывали о том, что в конце мая в Полтаве змея укусила ребенка на улице, а также писали, что делать в таких ситуациях.

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Харьков полиция животные змея
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