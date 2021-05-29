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В Полтаве змея укусила ребенка на улице: что делать в таких ситуациях

Новина українською →
Полтава, Суббота 29 мая 2021 08:58
В Полтаве змея укусила ребенка на улице: что делать в таких ситуациях Фото: змея укусила девочку в Полтаве (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Полтаве змея укусила ребенка на улице, после чего пострадавшую маленькую девочку госпитализировали. Медики оценивают состояние малышки как средней тяжести.

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.

Спасатели уточнили, что инцидент произошел днем 27 мая. Пострадавшего ребенка с предварительным диагнозом - укус змеи, доставили в приемное отделение КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета".

Пресмыкающееся напало на девочку на окраине города на улице Черниговская недалеко от Полтавского автоагрегатного завода.

Какая именно это была змея - неизвестно.

В ГСЧС обратили внимание, что в теплую погоду во время отдыха на природе увеличивается возможность встречи с ядовитой змеей. На территории Полтавской области обычно это бывает гадюка.

Спасатели также рассказали, что нужно делать при укусе змей, какая опасность проникновения яда в организм человека, и как обезопасить себя от нападения гадов.

Опасность укуса змеи

Укус змеи может иметь очень серьезные последствия, так как яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека:

  • сердечно-сосудистую,
  • кроветворную,
  • нервную.

У укушенного уже через полчаса наступают общие признаки отравления:

  • слабость,
  • головная боль,
  • рвота,
  • одышка,
  • головокружение,
  • появляется отечность тканей,
  • воспаление лимфатических узлов.

Где водятся змеи, профилактика укуса

Повстречать змей высока вероятность в заболоченных местах, болотах, у заросших озер и прудов. Они прячутся в старых пнях, в стогах сена, под камнями или стволами деревьев. Поэтому эти предметы лучше не трогать голой рукой, а пользоваться палкой.

Особенно внимательным надо быть в заброшенных карьерах, среди каменных руин, в развалившейся хижине - змеи иногда селятся на местах, оставленных человеком.

Все, кто отправляются в районы, где много ядовитых змей, должны иметь плотные брюки и высокую обувь. В значительной мере предохраняет от укуса грубые шерстяные носки.

Первая помощь при укусе змеи

В первые минуты после укуса стоит попробовать отсосать часть яда из раны. Очень важно эту кровянистую жидкость сразу же сплевывать! Отсасывать яд нельзя делать людям, у которых во рту есть язвы и ранки!

Затем из подручных материалов на пораженную конечность накладывают шину и принимают меры для экстренной транспортировки пострадавшего в больницу.

На место укуса в это время рекомендуется класть холод, давать как можно большее количество жидкости, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме и способствовать выделению с мочой.

Спасатели подчеркивают, что ранее бытовало мнение о необходимости прижиганий, надрезов, наложения жгута - сейчас же такое мнение считается неправильным и даже вредным!

Если есть шприц и лекарства для инъекций, то наиболее радикальным методом лечения будет мгновенное введение противоядной сыворотки, а также сердечно-сосудистых средств.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем из-за укуса змеи у ребенка развилась гангрена, так как врачи опоздали с сывороткой.

Также мы писали о том, что жители дома в центре Харькова страдают от нашествия змей, которые вылезают из щелей, и потом пробираются в подъезд и даже в квартиры.

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