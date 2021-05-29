В Полтаве змея укусила ребенка на улице: что делать в таких ситуациях
В Полтаве змея укусила ребенка на улице, после чего пострадавшую маленькую девочку госпитализировали. Медики оценивают состояние малышки как средней тяжести.
Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.
Спасатели уточнили, что инцидент произошел днем 27 мая. Пострадавшего ребенка с предварительным диагнозом - укус змеи, доставили в приемное отделение КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета".
Пресмыкающееся напало на девочку на окраине города на улице Черниговская недалеко от Полтавского автоагрегатного завода.
Какая именно это была змея - неизвестно.
В ГСЧС обратили внимание, что в теплую погоду во время отдыха на природе увеличивается возможность встречи с ядовитой змеей. На территории Полтавской области обычно это бывает гадюка.
Спасатели также рассказали, что нужно делать при укусе змей, какая опасность проникновения яда в организм человека, и как обезопасить себя от нападения гадов.
Опасность укуса змеи
Укус змеи может иметь очень серьезные последствия, так как яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека:
- сердечно-сосудистую,
- кроветворную,
- нервную.
У укушенного уже через полчаса наступают общие признаки отравления:
- слабость,
- головная боль,
- рвота,
- одышка,
- головокружение,
- появляется отечность тканей,
- воспаление лимфатических узлов.
Где водятся змеи, профилактика укуса
Повстречать змей высока вероятность в заболоченных местах, болотах, у заросших озер и прудов. Они прячутся в старых пнях, в стогах сена, под камнями или стволами деревьев. Поэтому эти предметы лучше не трогать голой рукой, а пользоваться палкой.
Особенно внимательным надо быть в заброшенных карьерах, среди каменных руин, в развалившейся хижине - змеи иногда селятся на местах, оставленных человеком.
Все, кто отправляются в районы, где много ядовитых змей, должны иметь плотные брюки и высокую обувь. В значительной мере предохраняет от укуса грубые шерстяные носки.
Первая помощь при укусе змеи
В первые минуты после укуса стоит попробовать отсосать часть яда из раны. Очень важно эту кровянистую жидкость сразу же сплевывать! Отсасывать яд нельзя делать людям, у которых во рту есть язвы и ранки!
Затем из подручных материалов на пораженную конечность накладывают шину и принимают меры для экстренной транспортировки пострадавшего в больницу.
На место укуса в это время рекомендуется класть холод, давать как можно большее количество жидкости, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме и способствовать выделению с мочой.
Спасатели подчеркивают, что ранее бытовало мнение о необходимости прижиганий, надрезов, наложения жгута - сейчас же такое мнение считается неправильным и даже вредным!
Если есть шприц и лекарства для инъекций, то наиболее радикальным методом лечения будет мгновенное введение противоядной сыворотки, а также сердечно-сосудистых средств.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем из-за укуса змеи у ребенка развилась гангрена, так как врачи опоздали с сывороткой.
Также мы писали о том, что жители дома в центре Харькова страдают от нашествия змей, которые вылезают из щелей, и потом пробираются в подъезд и даже в квартиры.