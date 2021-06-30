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У Києві змія втекла від господарів і заповзла в автомобіль таксі (фото)

Автор: Роман Мирончук

У Києві змія (маїсовий полоз) втекла з погано закритого тераріуму у квартирі, а потім злізла по дереву з висоти четвертого поверху. Покинувши будинок, вона проповзла по вулиці велику відстань і залізла в автомобіль таксі "Bolt". Вона виявилася в щілині між бензобаком і днищем машини.

Про це розповіла команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався ще 26 червня в столичному районі Виноградар. Шлях змії її господарям вдалося відстежити за допомогою камер спостереження.

У Києві змія втекла з дому і залізла в таксі (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Щоб дістати змію з машини, рятувальникам довелося розбирати машину, а саме знімати бензобак. Після того як його зняли, змію успішно дістали і віддали назад господарям.

У Києві змія втекла з дому і залізла в таксі (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Цікаво, що жителі Києва пообіцяли, що будуть намагатися краще стежити за рептилією, щоб вона більше не втекла з дому.

У Києві змія втекла з дому і залізла в таксі (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Користувачі мережі з жахом прокоментували даний інцидент.

  • Серйозно?! Змія втекла від господарів ... Ой, не втрачайте більше змій. Смішно, якби не було так сумно;
  • А якби мила тварина залізла комусь у квартиру? Скільки було б радості у мешканців;
  • Водій авто був дуже радий зняттю бака, напевно;
  • Ідеш вулицею, а тут бац по дорозі змія повзе, інфаркті можна отримати;
  • Що такого відбувається в житті людей, що вони вирішують завести вдома змій?
  • Я вами щиро захоплююся. Чи вмієте все розібрати, всюди можете пролізти. Реальні супер-рятувальники.

Нагадаємо, в Харкові жінка знайшла пітона у квартирі під ліжком.

Ми також писали про те, що в Полтаві змія вкусила дитину на вулиці.

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Київзмея