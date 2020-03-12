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В Киеве запустили дорожные камеры: где именно

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Система видеофиксации нарушений ПДД будет работать в тестовом режиме до мая

В Украине нарушения ПДД будут фиксировать камеры, и сегодня уже были запущены первые устройства на дорогах Киева. Видеофиксация была введена 12 марта одновременно с запуском Аналитического центра безопасности дорожного движения.

В столице заработали 20 камер, и до 1 мая будет установлено еще 30 в Киевской области, рассказали в пресс-службе МВД Украины.

По словам заместителя министра Антона Геращенко, эти камеры были установлены в местах, где по статистике гибло больше всего украинцев.

Сейчас дорожные камеры работают в тестовом режиме.

"С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - сказал Геращенко.

Презентация системы прошла в здании МВД Украины с участием президента Владимира Зеленского, который назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "фактически войной внутри страны".

На сайте МВД опубликовали карту расположения 20-ти камер в Киеве, их адреса:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении Левого берега)
  • Северный мост (в направлении Правого берега)
  • Броварской проспект. (станция метро "Левобережная")
  • Броварской проспект / ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении Левого берега)
  • Южный мост (в направлении Правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана

В Киеве запустили дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД (Фото: mvs.gov.ua)

Замглавы МВД Сергей Гончаров отметил, что одним из главных вопросов является информирование гражданина о факте совершения нарушения.

"Сейчас у нас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения - через электронный кабинет водителя - e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua в ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push -сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде", - сказал он.

Напомним, что в Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которму водителям будут доплачивать за аккуратное вождение.

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