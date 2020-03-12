В Киеве запустили дорожные камеры: где именно

Система видеофиксации нарушений ПДД будет работать в тестовом режиме до мая
В Украине нарушения ПДД будут фиксировать камеры, и сегодня уже были запущены первые устройства на дорогах Киева. Видеофиксация была введена 12 марта одновременно с запуском Аналитического центра безопасности дорожного движения.
В столице заработали 20 камер, и до 1 мая будет установлено еще 30 в Киевской области, рассказали в пресс-службе МВД Украины.
По словам заместителя министра Антона Геращенко, эти камеры были установлены в местах, где по статистике гибло больше всего украинцев.
Сейчас дорожные камеры работают в тестовом режиме.
"С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - сказал Геращенко.
Презентация системы прошла в здании МВД Украины с участием президента Владимира Зеленского, который назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "фактически войной внутри страны".
На сайте МВД опубликовали карту расположения 20-ти камер в Киеве, их адреса:
В Киеве запустили дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД (Фото: mvs.gov.ua)
Замглавы МВД Сергей Гончаров отметил, что одним из главных вопросов является информирование гражданина о факте совершения нарушения.
"Сейчас у нас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения - через электронный кабинет водителя - e-driver.hsc.gov.ua и на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua в ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push -сообщений информировать о том, что есть информация о факте обнаружения превышения скорости. С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде", - сказал он.
Напомним, что в Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которму водителям будут доплачивать за аккуратное вождение.