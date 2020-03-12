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В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах

Новости » Политика     12.03.2020 - 11:56
В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Иллюстративное фото (twitter.com/salajean)

Система будет работать в тестовом режиме до 1 мая

В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Презентация системы прошла в Министерстве внутренних дел Украины с участием президента Владимира Зеленского, передает Офис президента.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ведомство с сегодняшнего дня запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.

"Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД", - отметил он.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

"У нас на сегодня установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан… С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - заявил Геращенко.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Презентація системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 12 березня 2020 р.

Он уточнил, что до 1 мая система будет работать в тестовом режиме, и с этого числа нарушители начнут получать штрафы. Зеленский, в свою очередь, назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "войной внутри страны".

"Безопасность людей зависит в этом случае только от нас. По этому я хочу сказать, что видеофиксация - это только начало. Нужно внедрять видеофиксацию не только в Киеве и области, мы хотим, чтобы она была по всей территории Украины. При всем уважении, Киев - это не вся Украина", - заявил он и выразил надежду, что в ближайшее время система будет внедрена по всей стране.

Напомним, Аваков анонсировал запуск системы видеофиксации нарушений ПДД еще год назад. Тогда же он заявлял, что для запуска системы видеофиксации уже почти все готово.

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