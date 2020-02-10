В Украине взлетят штрафы для водителей: как и за что накажут нарушителей ПДД

Штрафы за нарушение ПДД в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине для водителей вводят уголовную ответственность за нарушения

Штрафы за нарушение ПДД в Украине в 2020 году существенно увеличиваются - крупные суммы и угроза уголовной ответственности должны стать весомой аргументацией для водителей быть внимательными за рулем и не пренебрегать правилами.

Так, согласно печальной статистике, ежегодно на дорогах Украины гибнет как минимум 3500 человек.

Насколько взлетят штрафы и за что будут наказывать водителей - в материале Styler.

В законопроекте № 2695 "Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях" для участников дорожного движения предлагается повысить штрафы за такие нарушения:

За езду непристегнутыми или без мотошлема штраф увеличится до 510 гривен (сейчас - 51 гривна).

За побег с места ДТП будут штрафовать на 3400 гривен (сейчас - 255 гривен), а также могут лишить права управления авто на срок 6 месяцев.

За езду без прав штраф увеличивается до 10200 гривен с нынешних 510 гривен.

За управление водителем не зарегистрированным транспортным средством или не перерегистрированным должным образом, или за неправильную эксплуатацию номерного знака, предлагается увеличить штраф до 510 гривен (сейчас это составляет 170 гривен). За повтороное такое нарушение в течение года штраф намерены увеличить до 680 гривен или наказать общественными работами на срок от 30 до 40 часов (машину могут изъять).

За превышение скорости (более чем 50 км/ч) придется заплатить штраф до 3400 гривен (в настоящее время санкции составляют 510 гривен).

Напомним, что в первом квартале 2020-го на дорогах начнет работать работать система фото- и видеофиксации превышения скорости.

За нарушение правил проезда, остановок, обгона, встречного разъезда, безопасной дистанции, парковку на проезжей части, разговоры по телефону за рулем штраф повысят незначительно - до 510 гривен с 425 гривен.

Если водители не уступают дорогу маршрутным транспортным средствам и аварийно-спасательным службам, то штрафовать будут до 680 гривен (сейчас - 510 гривен).

К слову, действующий штраф за превышение скорости движения более чем на 20 км/ч составляет 255 гривен. Впрочем, в профильном министерстве хотят снизить порог превышения скорости, с которого наступает административная ответственность, до 10 км - сейчас это 20 км, отмечает "24 канал".

"Евробляхеров" в Украине решили пока не штрафовать за нарушение порядка ввоза транспорта, хотя для владельцев авто на иностранных номерах с 1 января стали действовать повышенные штрафы за нерастаможенные машины. "Неприкасаемость" продлится до принятия Верховной Радой законов, которые устроят евробляхеров.

С этого года в Украине начал действовать закон об электрокарах на дорогах страны. Среди прочего, он предполагает наказания за создание помех водителям таких авто и несоблюдение правил остановки и стоянки машин на месте для электромобилей. В таких случаях штраф составит до 510 гривен (авто нарушителя могут арестовать и эвакуировать).

За перевозку детей без автокресел предусмотрен штраф 510 гривен, а в случае повтороного нарушения в течение года - до 850 гривен .

Аналогичные санкции предусмотрены за перевозку детей до 16 лет в кузове грузовиков и перевозку групп детей в ночное время суток.

За пьяное вождение водителям грозят штрафы до 10200 гривен и лишение прав на 1 год, а за повторное нарушение в течение 5 лет - уже 40200 гривен, а права отберут на 10 лет. За езду под шофе с 1 июля уже будет предусмотрена уголовная ответственность вместо административной.

Также уголовная ответственность будет грозить водителям за передачу управления транспорта человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакци. А еще за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения после ДТП или если авто было остановлено по требованию полицейского. За это будут штрафовать от 17 до 32 тысяч гривен и лишать права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. За повторное аналогичное нарушение штраф составит до 51000 гривен и лишением права ездить от 2 до 3 лет.

За ДТП с пострадавшими штраф водителю может возрасти от 3,4-8,5 тысяч гривен до 51-85 тысяч гривен.

Добавим, что пьяный водитель, устроивший ДТП, не сможет освободиться от уголовной ответственности, если он пошел с пострадавшими на мировую, покаялся или его взяли на поруки.