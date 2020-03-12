У Києві запустили дорожні камери: де саме

Система відеофіксації порушень ПДР буде працювати в тестовому режимі до травня
В Україні порушення ПДР будуть фіксувати камери, і сьогодні вже були запущені перші пристрої на дорогах Києва. Відеофіксація була введена 12 березня одночасно із запуском Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.
В столиці запрацювали 20 камер, і до 1 травня буде встановлено ще 30 в Київській області, розповіли у прес-службі МВС України.
За словами заступника міністра Антона Геращенка, ці камери були встановлені у місцях, де за статистикою гинуло більше всього українців.
Зараз дорожні камери працюють у тестовому режимі.
"З 1 травня кожен, хто буде перевищувати швидкість, отримуватиме повідомлення про штраф", - сказав Геращенко.
Презентація системи пройшла в будівлі МВС України за участю президента Володимира Зеленського, який назвав ситуацію на дорогах ыз порушеннями ПДР "фактично війною всередині країни".
На сайті МВС опублікували карту розташування 20-ти камер в Києві, їх адреси:
Заступник голови МВС Сергій Гончаров зазначив, що одним з головних питань є інформування громадянина про факт вчинення порушення.
"Наразі у нас працює два сервіси для перевірки інформації щодо виявлення порушення – через електронний кабінет водія – e-driver.hsc.gov.ua та на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua Найближчим часом запрацюють мобільні додатки, які будуть в форматі push-повідомлень інформувати про те, що є інформація про факт виявлення перевищення швидкості. З 1 травня почнуть приходити постанови в паперовому вигляді", - сказав він.
Нагадаємо, що в Україні з'явився новий сервіс від Міністерства інфраструктури, завдяки которму водіям будуть доплачувати за акуратне водіння.