В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение

В Украине за аккуратное вождение будут доплачивать (фото: РБК-Украина)

Украинским водителям будут доплачивать за аккуратную езду

В Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которому водители смогут экономить деньги на страховке. Сервис "Безопасное вождение" оценивает водителя и, если он безопасно ездит, возвращает 18% от суммы страхования.

Стоит отметить, что данный сервис был запущен еще в январе 2020 года. С этого времени им воспользовалось более 10 тысяч человек. О критериях оценки безопасного вхождения не сообщается, но рейтинг участники программы водители смогут получить после 10 поездок.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасного стиля вождения. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

Сейчас приложение работает для iOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

Пользователи сети также прокомментировали это.

А вот это - очень крутая идея, и это действительно может мотивировать. Зарегистрировалась.

Министр... пиарит коммерческий проект??? А чем обоснована комиссия в 10% при оплате штрафа??? Стартап? Почему под эгидой государства не реализован подобный сервис???

Идея очень крутая. Только я бы дальше пошел. К примеру за хорошее вождение, скидку на топливо (можно договориться о коллаборации). Парковка на паркингах городов миллионников. И всего-всего. Эх... я бы разгулялся с брендами на полную. Стану министром или замом, обязательно воплощу идею эту. У меня еще с камерами куча идей есть.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что украинским водителям приготовили новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. В этом году штрафы за некоторые нарушения поднимутся в несколько раз.

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят сделать бесплатной растаможку авто для некоторой категории граждан.