В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение

Украинским водителям будут доплачивать за аккуратную езду
В Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которому водители смогут экономить деньги на страховке. Сервис "Безопасное вождение" оценивает водителя и, если он безопасно ездит, возвращает 18% от суммы страхования.
Стоит отметить, что данный сервис был запущен еще в январе 2020 года. С этого времени им воспользовалось более 10 тысяч человек. О критериях оценки безопасного вхождения не сообщается, но рейтинг участники программы водители смогут получить после 10 поездок.
По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасного стиля вождения. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.
Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.
Сейчас приложение работает для iOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что украинским водителям приготовили новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. В этом году штрафы за некоторые нарушения поднимутся в несколько раз.
Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят сделать бесплатной растаможку авто для некоторой категории граждан.