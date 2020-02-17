ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 20:23
В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение
В Украине за аккуратное вождение будут доплачивать (фото: РБК-Украина)

Украинским водителям будут доплачивать за аккуратную езду

В Украине появился новый сервис от Министерства инфраструктуры, благодаря которому водители смогут экономить деньги на страховке. Сервис "Безопасное вождение" оценивает водителя и, если он безопасно ездит, возвращает 18% от суммы страхования.

Стоит отметить, что данный сервис был запущен еще в январе 2020 года. С этого времени им воспользовалось более 10 тысяч человек. О критериях оценки безопасного вхождения не сообщается, но рейтинг участники программы водители смогут получить после 10 поездок.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасного стиля вождения. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности.

Сейчас приложение работает для iOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • А вот это - очень крутая идея, и это действительно может мотивировать. Зарегистрировалась.
  • Министр... пиарит коммерческий проект??? А чем обоснована комиссия в 10% при оплате штрафа??? Стартап? Почему под эгидой государства не реализован подобный сервис???
  • Идея очень крутая. Только я бы дальше пошел. К примеру за хорошее вождение, скидку на топливо (можно договориться о коллаборации). Парковка на паркингах городов миллионников. И всего-всего. Эх... я бы разгулялся с брендами на полную. Стану министром или замом, обязательно воплощу идею эту. У меня еще с камерами куча идей есть.

В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение

В Украине водителям будут доплачивать за аккуратное вождение

Скриншоты с Facebook

Напомним, что украинским водителям приготовили новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. В этом году штрафы за некоторые нарушения поднимутся в несколько раз.

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят сделать бесплатной растаможку авто для некоторой категории граждан.

Украина не планирует эвакуацию граждан с лайнера Diamond Princess В Украине начали ловить автохамов "на живца": все детали
Новости Украины водителиУкраина
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь