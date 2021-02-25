В Киеве выбросили диван из окна: теперь он висит на дереве (фото)

На дереве висит фрагмент дивана с обшивкой и доской. Ориентировочно его длина составляет 2 метра и ширина - 1,5 метра. Жители дома жалуются, что невозможно открыть окна, потому что с дивана все сыпется и летит им в квартиры.

В Киеве диван выбросили из окна, и он застрял на дереве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Кроме того, это опасно поскольку фрагменты дивана могут завалиться кому-то на голову. Там также играют дети и вряд ли кто-то будет смотреть, чтобы что-нибудь на них не свалилось из дерева.

В Киеве диван выбросили из окна, и он застрял на дереве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Местные жители написали соответствующую жалобу в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ, но там вопрос закрыли, а на деле ничего так и не сделали.

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