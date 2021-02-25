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В центре Киева на девушку упала огромная глыба льда: ее пытаются спасти пешеходы (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 16:10
В центре Киева на девушку упала огромная глыба льда: ее пытаются спасти пешеходы (фото) В Киеве на девушку упала глыба льда (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на девушку прямо на голову упала огромная глыба льда с крыши, в результате чего пострадавшая потеряла сознание. Инцидент произошел днем 25 февраля в центре столицы - на улице Большая Васильковская.

Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Прохожие, которые стали очевидцами происшествия, позвонили на спецлинию "103", и сообщили о ЧП возле Киевского национального лингвистического университета.

Также неравнодушные граждане бросились оказывать девушке первую медицинскую помощь, пока "скорая" еще в пути.

В сети опубликовали фото с места происшествия.

На снимке видно, что на пешеходной части улицы разбросаны огромные куски льда, отколовшиеся после падения. Они лежат как раз по центру тротуара, часть которого заняла припаркованная машина. Также на кадре видно, как женщина склонилась над пострадавшей без чувств, и поддерживает ей голову.

В центре Киева на девушку упала огромная глыба льда: ее пытаются спасти пешеходы (фото)

В центре Киева глыба льда упала девушке на голову (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети возмущаются из-за подобной ситуации, когда на людей падают глыбы льда, и от этого практически никто не застрахован; а также желают пострадавшей девушке поскорее поправиться.

  • Возможно такого бы не произошло, если бы машины не были припаркованы на тротуаре, тогда девушка не шла бы под домами. Жаль девушки, надеюсь, что все будет хорошо.
  • Надеюсь девушка быстро поправится
  • Не чистят, ни тротуары, ни крыши...
  • Центр города превратился в ад, по дороге не проехать, по тротуарам не пройти. (Почему среди дня по центру города ездят фуры, самосвалы! Куда они все едут?!) Девушке скорейшего выздоровления без последствий для здоровья!

Напомним, что на днях глыба льда придавила женщину в центре Киева, которая обходила сигнальную ленту.

Также мы писали о том, что в Киеве коммунальщики сбивали сосульки вместе с кондиционерами, при этом стало известно, что компенсацию за поврежденную технику никто не получит.

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