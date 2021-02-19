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В Киеве среди бела дня упал строительный кран: "еще один уставший"

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 13:12
В Киеве среди бела дня упал строительный кран: "еще один уставший" В Киеве среди бела дня упал строительный кран (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 19 февраля утром на улице Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ упал строительный кран.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Сегодня утром на Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ упал строительный кран. Техника безопасности на столичных стройках - отдельная история", - подписал фото автор поста.

Отмечается, что пострадавших в результате падения крана - нет.

В Киеве среди бела дня упал строительный кран: &quot;еще один уставший&quot;В Киеве упал строительный кран (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы сразу же отреагировали на инцидент и отметили, что это уже не первый случай "уставшей" техники в столице.

  • Інженери-механіки, які знають ціну своєї праці, повтікали у Польщу, а ми маєм те що маєм.
  • Змерз просто.
  • Это еще и квалификация кранового.
  • Пострадавших нет? А че не упасть, все уже изношено, старое, гнилое.
  • Главное побыстрей и подешевле снести что-то и построить на этом месте новое ЖК!
  • Ещё один уставший...
  • Ломать не строить, но на ломать тоже ума не хватает.

Как мы рассказывали ранее, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.

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