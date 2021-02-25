У Києві викинули диван з вікна: тепер він висить на дереві (фото)

На дереві висить фрагмент дивана з обшивкою і дошкою. Орієнтовно його довжина становить 2 метри, ширина - 1,5 метра. Жителі будинку скаржаться, що неможливо відкрити вікна, тому що з дивана все сиплеться і летить їм квартири.

У Києві диван викинули з вікна, і він застряг на дереві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Крім того, це небезпечно оскільки фрагменти дивана можуть впасти комусь на голову. Там також грають діти і навряд чи хтось буде дивитися, щоб що-небудь на них не впало з дерева.

У Києві диван викинули з вікна, і він застряг на дереві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Місцеві жителі написали відповідну скаргу в Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ, але там питання закрили, а на ділі нічого так і не зробили.

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