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В Киеве разместили билборд с живой девушкой: видео необычной рекламы

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 17:50
В Киеве разместили билборд с живой девушкой: видео необычной рекламы "Живой" билборд заметили в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве возле трассы установили билборд вместе с живой девушкой, которая сидит на кресле. В сети люди по-разному отреагировали на ситуацию.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Регионалити".

Так, "живой" билборд заметили 9 сентября.

Видео снимала пассажирка с авто, которое ехало навстречу. Водители сигналили к девушке, а она в ответ помахала рукой.

Она сидела на желтом кресле, прикрепленном к рекламному посту. Вокруг стояли мужчины, наблюдавшие за ситуацией.

Важно, что подобная реклама может быть опасной, ведь отвлекает водители во время движения.

В комментариях пользователи с удивлением отреагировали на "живую" рекламу.

  • Реклама выходит на новый уровень;
  • Отличная работа;
  • А их на солнце хорошо? Нет ожогов;
  • Ну реклама работает так-то;
  • Ужас! Целый день на солнце;
  • А это законно?;
  • Это гениально;
  • Плохая идея делать такое у дороги;
  • Даже не понятно, что рекламируют.

Ранее мы сообщали, что в Киеве спиливают молодые деревья, загораживающие билборды с рекламой.

Также мы писали о том, что в Раде одобрили новый закон о лекарствах, который имеет целью запретить рекламу препаратов.

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