Запрет рекламы и борьба с подделками: Рада одобрила новый закон о лекарствах

Законопроект предлагает закрепить широкий перечень терминов с целью их унификации в национальном законодательстве и адаптации к законодательству Евросоюза. Он регулирует создание, фармацевтическую разработку, доклинические исследования, клинические испытания и исследования и другие этапы производства лекарств. А также оптовую и розничную торговлю, контроль качества и фармацевтический надзор.

Кроме того, регулируется реклама лекарств - в частности, препаратов из списка запрещенных для рекламы, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также тех, стоимость которых подлежит реимбурсации. Также запрещается рекламировать допинговые вещества и методы их использования в спорте.