Запрет рекламы и борьба с подделками: Рада одобрила новый закон о лекарствах
Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект №5547 о лекарствах. Соответствующее решение поддержали 272 нардепа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Законопроект предлагает закрепить широкий перечень терминов с целью их унификации в национальном законодательстве и адаптации к законодательству Евросоюза. Он регулирует создание, фармацевтическую разработку, доклинические исследования, клинические испытания и исследования и другие этапы производства лекарств. А также оптовую и розничную торговлю, контроль качества и фармацевтический надзор.
Кроме того, регулируется реклама лекарств - в частности, препаратов из списка запрещенных для рекламы, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также тех, стоимость которых подлежит реимбурсации. Также запрещается рекламировать допинговые вещества и методы их использования в спорте.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают ввести штрафы за нарушение этого запрета на продажу лекарств детям до 14 лет.