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У Києві розмістили білборд із живою дівчиною: відео незвичайної реклами

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 17:50
У Києві розмістили білборд із живою дівчиною: відео незвичайної реклами "Живий" білборд помітили у Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля траси встановили білборд разом із живою дівчиною, яка сидить на кріслі. У мережі люди по-різному відреагували на ситуацію.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Регіоналіті".

Так, "живий" білборд помітили 9 вересня.

Відео знімала пасажирка з авто, яке їхало назустріч. Водії сигналили до дівчини, а вона у відповідь помахала рукою.

Вона сиділа на жовтому кріслі, що був прикріплений до рекламного поста. Навколо стояли чоловіки, які спостерігали за ситуацією.

Важливо, що подібна реклама може бути небезпечною, адже відволікає водії під час руху.

У коментарях користувачі з подивом відреагували на "живу" рекламу.

  • Реклама виходить на новий рівень;
  • Чудова робота;
  • А їх на сонці добре? Немає опіків;
  • Ну реклама працює так-то;
  • Жах! Цілий день на сонці;
  • А це законно?;
  • Це геніально;
  • Погана ідея робити таке біля дороги;
  • Навіть не зрозуміло, що рекламують.

Раніше ми повідомляли, що у Києві спилюють молоді дерева, які загороджують білборди з рекламою.

Також ми писали про те, що у Раді схвалили новий закон про ліки, який має на меті заборонити рекламу препаратів.

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