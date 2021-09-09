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В Киеве спиливают молодые деревья: загораживают билборды с рекламой

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 13:49
В Киеве спиливают молодые деревья: загораживают билборды с рекламой В Киеве начали спиливать деревья, которые мешают рекламным щитам (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве начали спиливать деревья, которые листвой загораживают рекламные билборды. Такое нарушение было зафиксировано в Днепровском районе столицы.

Фотофакт разместили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

В Днепровском районе начали спиливать деревья на газонах, которые мешают обзору рекламных билбордов. Инцидент произошел на бульваре Перова. Ночью неизвестные спилили три молодых дерева, а утром работники коммунальных служб обнаружили вместо кленов голые стволы.

На место происшествия вызвали полицию.

Как отметили в Киевзеленострой, деревья были спилены ради лучшей видимости билбордов с рекламой. Билборды принадлежат компании ООО "Алега" и установлены законно.

"Рабочий день начинается с поста отчаяния и боли…Сегодня ночью неизвестными было уничтожено три дерева клена по улице Перова,18. На место происшествия вызвали полицию. Вероятно, спил деревьев был осуществлен ради лучшего обзора рекламы", - сказано в сообщении.

Работники возмущены таким вандализмом и пообещали найти виновных и наказать их по закону.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы получить компенсацию за понесенную утрату и лишить разрешения на размещения рекламных средств", - добавили в Киевзеленстрой.

В Киеве спиливают молодые деревья: загораживают билборды с рекламойВ Киеве спиливают молодые деревья: загораживают билборды с рекламой

В Киеве незаконно спилили деревья

Такой вандализм вызвал возмущение у пользователей сети, и они предложили спилить также и билборды с рекламой.

  • Стандартная схема. Никто не думает перед тем как выдавать разрешения. Часто билборды перекрывают даже дорожные знаки и никакой реакции.
  • Спилить билборды! Проблема решена.
  • Владельцев банеров не спрашивали. Деревья закрывают обзор.
  • Какое циничное варварство!
  • Аналогичная ситуация на Автозаводской, 39. Пару дней как срезали деревья перед билбордом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве уничтожили деревья в сквере, который создали в честь украинского разведчика.

А также рассказывали о том, что во Львове предприниматель уничтожил сады и огороды, чтобы обустроить частное кладбище.

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