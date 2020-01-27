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В Киеве возле станции метро "Крещатик" произошло ЧП (фото)

STYLERЖизнь    27.01.2020 - 16:24
В Киеве возле станции метро "Крещатик" произошло ЧП (фото)
Станция метро "Крещатик" (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Возле станции метро "Крещатик" произошел неприятный инцидент

В Киеве, возле одной из центральных станций метро произошло ЧП – под землю ушел асфальт прямо возле входа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской.

Как сообщает издание "Вечерние вести", часть асфальта возле входа в метро просто ушла под землю. Коммунальные службы ремонт поврежденного асфальта не начинали, а ограничились только тем, что оградили яму и натянули предупредительные ленты.

На данный момент информации о причинах провала нет. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

Стоит отметить, что яма, которую огородили деревянными столбиками с красной лентой, не закрывает пассажирам вход в метро.

В Киеве возле станции метро &quot;Крещатик&quot; произошло ЧП (фото)

Возле метро "Крещатик" провалился асфальт (Фото: "Вечерний Киев")

В пятницу, 24 января, в работе киевского метрополитена произошел очередной сбой. Поступило анонимное сообщение о минировании пяти центральных станций – "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта". Так как это произошло в часик пик, пассажиры оказались заблокированы в подземке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве произошел пожар в здании министерства культуры Украины. Возгорание произошло утром в понедельник, 27 января.

В здании оказались заблокированы работники министерства. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в подвале здания по адресу улица Ивана Франко, 19.

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