В Киеве горит Министерство культуры: внутри заблокированы люди (видео)

В Киеве пожар в Министерстве культуры (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошло возгорание в здании Министерства культуры

В Киеве горит Министерство культуры. В здании по адресу улица Ивана Франко, 19, возгорание произошло утром, 27 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры молодежи и спорта Украины. Все подробности, фото и видео - далее в материале.

Сообщается, что вызов на горячую линию "101" поступил в 10:14. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. В результате произошло задымление в трехэтажном здании из-за возгорания в подвальном помещении.

На данный момент известно, что большинство сотрудников ведомства эвакуировано, спасательные работы продолжаются.

В центре горит Министерство Культуры: пожар повышенной сложности Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 27 січня 2020 р.

В Киеве пожар в Министерстве культуры (видео: kiev.informator.ua)

Также сообщается, что в подвальном помещении, где возник пожар, находится архив. Эвакуация началась еще до прибытия спасателей - к этому моменту из здания вывели 220 человек. Еще два человека с третьего этажа спасли при помощи автолестницы. Кроме того, на третьем этаже здания остались заблокированные сотрудники, пишет Информатор.

В Киеве пожар в Министерстве культуры (фото: kiev.informator.ua)

Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 41 человек личного состава.

Мінкульт пожежа МКМС: У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС. Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває. Оновлено: Всіх співробітників евакуйовано, пожежу локалізовано. Опубліковано Міністерство культури, молоді та спорту України Понеділок, 27 січня 2020 р.

В Киеве пожар в Министерстве культуры (видео: facebook.com/MKMSUkraine)

Обновление: по состоянию на 12:30 все сотрудники из здания были эвакуированы.