ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві біля станції метро "Хрещатик" сталася НП (фото)

STYLERЖиття    27.01.2020 - 16:24
У Києві біля станції метро "Хрещатик" сталася НП (фото)
Станція метро "Хрещатик" (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Біля станції метро "Хрещатик" відбувся неприємний інцидент

У Києві, біля однієї з центральних станцій метро сталася НП – під землю пішов асфальт прямо біля входу. Інцидент стався біля станції метро "Хрещатик" з боку вулиці Інститутської.

Як повідомляє видання "Вечірні вісті", частина асфальту біля входу в метро просто пішла під землю. Комунальні служби ремонт пошкодженого асфальту не починали, а обмежилися лише тим, що обгородили яму і натягнули попереджувальні стрічки.

На даний момент інформації про причини провалу немає. Постраждалих в результаті інциденту, на щастя, немає.

Варто відзначити, що яма, яку обгородили дерев'яними стовпчиками з червоною стрічкою, не закриває пасажирам вхід в метро.

У Києві біля станції метро &quot;Хрещатик&quot; сталася НП (фото)

Біля метро "Хрещатик" провалився асфальт (Фото: "Вечірній Київ")

У п'ятницю, 24 січня, у роботі київського метрополітену стався черговий збій. Надійшло анонімне повідомлення про замінування п'яти центральних станцій "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Театральна" і "Палац спорту". Через те, що це сталося в годину пік, пасажири опинилися заблоковані в підземці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві сталася пожежа в будівлі міністерства культури України. Займання сталося вранці в понеділок, 27 січня.

В будівлі виявилися заблоковані працівники міністерства. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання у підвалі будівлі за адресою вулиця Івана Франка, 19.

У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських Комір з кота: у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку
Новини України Київметронадзвичайний станасфальт
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся