ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В киевском метро произошло ЧП: появилось тревожное сообщение

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 18:26
В киевском метро произошло ЧП: появилось тревожное сообщение
В метро Киева произошло ЧП (фото: РБК-Украина)

В киевском метрополитене не работают пять станций подземки

В метро Киева 24 января произошло чрезвычайное происшествие. На момент 18.15 вечера в метрополитене закрыли пять станций столичной подземки. На вход и выход закрыты "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Дворец спорта". Работа этих станций прекращена из-за сообщения о минировании. Информация появилась на официальной странице киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - сказано в сообщении.

На данный момент специальные службы проводят полную проверку метрополитена на этих пяти станциях.

Украинцы в соцсетях сообщают, что на пересадку эти станции тоже закрыты.

Как мы ранее писали, возле станции метро "Харьковская" в Киеве люди заметили огромное количество крыс. Интересно, что грызуны бегают по лестницам подземного перехода и абсолютно не боятся проходящих пассажиров подземки.

К слову, ранее в метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться.

В Киеве "заминировали" центральные станции метро В "Киевметрострое" могут уволить сотрудников, участвовавших в митингах
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь