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В Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму: видео инцидента

Автор: Владимир Костырин

В Киеве внедорожник провалился под асфальт в яму, образовавшуюся посреди дороги во дворе около жилых домов. Необычное ДТП произошло на улице Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе столицы.

Об этом 26 мая передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент сняли на видео очевидцы, после чего кадры ушли в сеть.

Как видно на ролике, около застрявшего в яме автомобиля Toyota собрались прохожие, место оградили дорожными конусами "колпаками".

Иномарка, под которой разверзлась земля, загрузла в яме внушительных размеров, и водитель не может самостоятельно выехать из такой ловушки. Левая передняя часть авто полностью ушла под асфальт.

Прибыли правоохранители, которые проводят осмотр и опрашивают граждан, выясняют обстоятельства дорожного происшествия.

По предварительной информации, в результате образования провала в асфальте и попадания в яму машины никто не пострадал.

Видео: в Киеве автомобиль провалился под асфальт на Соломенке 26 мая

Ранее сообщалось, что в феврале в Киеве посреди дороги провалился асфальт в Подольском районе, и образовалась огромная яма.

Напомним, что около недели назад в Киеве забил мощный "гейзер" высотой до 10 метров в результате прорыва теплотрассы возле Национальной библиотеки имени Вернадского около станции метро "Демеевская" - из-за ЧП машинам даже повыбивало стекла.

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