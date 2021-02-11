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В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:01
В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото) В Киеве провалился асфальт (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 11 февраля, в Подольском районе Киева провалился асфальт. Посреди дороги образовалась огромная яма. Из-за чего движение машин ограничено. Инцидент произошел на улице Петропавловской.

Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Большую яму уже оградили специальным ограждением. На место происшествия приехали коммунальные службы, включая Киевводоканал.

В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)

В Киеве провалился асфальт (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что асфальт провалился возле супермаркета, где также рядом есть пешеходные переходы. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)В Киеве посреди дороги провалился асфальт: образовалась огромная яма (фото)

В Киеве провалился асфальт (фото: РБК-Украина)

Напомним, в Киеве под мусоровозом провалился недавно уложенный асфальт. Неприятный инцидент произошел в Шевченковском районе столицы вечером 27 ноября. На улице Олеся Гончара грузовик провалился под асфальт минимум на 1,5 метра.

В провале оказались задние колеса грузовика. Работники коммунальной службы достали грузовик из ямы с помощью крана. Интересно, что на этом месте до этого недавно уложили новый асфальт. Что стало причиной инцидента неизвестно.

Ранее в Харькове на территории рынка провалился асфальт, и образовался провал глубиной несколько метров. Инцидент произошел в проходе между магазинами на территории Новосалтовского рынка на проспекте Юбилейном возле торгового центра "Украина".

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