В Киеве забил мощный "гейзер": машинам повыбивало стекла
В четверг, 20 мая, в Киеве прорвало теплотрассу возле Национальной библиотеки имени Вернадского, которая находится рядом со станцией метро "Демеевская". Из-за мощного напора воды машинам повыбивало стекла.
Об этом рассказали в группе "Сусіди. Голосіїв" в Facebook.
"Внимание!!! Авария на Библиотеке Вернадского! 4 машины с лево повыбивало стекла, срочно заберите свои машины!", - говорится в сообщении.
В сети также появилось видео происшествия. Струя воды устремилась вверх и поливала рядом припаркованные автомобили.
В Киеве прорвало трубу (facebook.com/KyivOperativ)
Судя по фото, возможно, что стекла повыбивало даже больше, чем четырем машинам. Возле машин также разбросаны камни, которые могли повредить и кузов авто.
В Киеве прорвало трубу (фото: facebook.com/Анна Кравчинска)
В Киеве прорвало трубу (фото: facebook.com/glsvkyiv)
Вот, что пишут по этому поводу пользователи сети.
- Скоро новые тачки на авторынке появятся, не биты, не крашены, после моечки с химчисткой;
- Бесплатная мойка;
- Жесть;
- Больше новых ЖК, нужно больше новых ЖК. Самое веселое будет, когда начнет прорывать канализацию;
- Фонтан, который мы заслужили;
- Они ж воду отключили якобы для ремонта трубопровода;
- Ну, эту сказку мы слушаем уже лет 15. За это время успевают подключить новострои, а потом снова поломки. Но при нынешнем, как ни при ком из предыдущих, аппетиты застройщиков выросли.
Напомним, на улице Пушкинской прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.
Ранее в центре Киева на улице забил "гейзер", и его высота достигала 7 этажа.