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В Киеве забил мощный "гейзер": машинам повыбивало стекла

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 16:17
В Киеве забил мощный "гейзер": машинам повыбивало стекла РБК-Украина: в Киеве прорвало трубу
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 20 мая, в Киеве прорвало теплотрассу возле Национальной библиотеки имени Вернадского, которая находится рядом со станцией метро "Демеевская". Из-за мощного напора воды машинам повыбивало стекла.

Об этом рассказали в группе "Сусіди. Голосіїв" в Facebook.

"Внимание!!! Авария на Библиотеке Вернадского! 4 машины с лево повыбивало стекла, срочно заберите свои машины!", - говорится в сообщении.

В сети также появилось видео происшествия. Струя воды устремилась вверх и поливала рядом припаркованные автомобили.

В Киеве прорвало трубу (facebook.com/KyivOperativ)

Судя по фото, возможно, что стекла повыбивало даже больше, чем четырем машинам. Возле машин также разбросаны камни, которые могли повредить и кузов авто.

В Киеве забил мощный &quot;гейзер&quot;: машинам повыбивало стеклаВ Киеве забил мощный &quot;гейзер&quot;: машинам повыбивало стекла

В Киеве прорвало трубу (фото: facebook.com/Анна Кравчинска)

В Киеве забил мощный &quot;гейзер&quot;: машинам повыбивало стеклаВ Киеве забил мощный &quot;гейзер&quot;: машинам повыбивало стеклаВ Киеве забил мощный &quot;гейзер&quot;: машинам повыбивало стекла

В Киеве прорвало трубу (фото: facebook.com/glsvkyiv)

Вот, что пишут по этому поводу пользователи сети.

  • Скоро новые тачки на авторынке появятся, не биты, не крашены, после моечки с химчисткой;
  • Бесплатная мойка;
  • Жесть;
  • Больше новых ЖК, нужно больше новых ЖК. Самое веселое будет, когда начнет прорывать канализацию;
  • Фонтан, который мы заслужили;
  • Они ж воду отключили якобы для ремонта трубопровода;
  • Ну, эту сказку мы слушаем уже лет 15. За это время успевают подключить новострои, а потом снова поломки. Но при нынешнем, как ни при ком из предыдущих, аппетиты застройщиков выросли.

Напомним, на улице Пушкинской прорвало трубу так, что потоки хлынули через всю улицу.

Ранее в центре Киева на улице забил "гейзер", и его высота достигала 7 этажа.

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